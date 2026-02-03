BUSİAD'ın Ocak 2026 İktisadi Yönelim Anketi, Bursa iş dünyasında önümüzdeki 6 aya ilişkin iyimser beklentilere işaret ederken, istihdam ve yatırımlarda temkinli bir görünüm ortaya koydu. Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Başkanı Tuncer Hatunoğlu, ihracat ve enflasyon görünümünün umut verici olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), üyeleri arasında gerçekleştirdiği Ocak 2026 İktisadi Yönelim Anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir'in katkılarıyla hazırlanan çalışma, ekonomide büyüme eğiliminin sürdüğüne ve enflasyondaki düşüşün beklentilere yansıdığına işaret etti.

Anket sonuçlarına göre, katılımcı firmalar önümüzdeki 6 ayda mevcut ekonomik görünümlerinde iyileşme bekliyor. 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin veriler, iktisadi faaliyetin önceki çeyreğe benzer seyrettiğini gösterirken, yıllık büyümenin Orta Vadeli Program'da öngörülen yüzde 3,3'ün üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Ankete katılan firmalar, gelecek üç ayda üretim hacimlerinin artacağını öngörürken, istihdamda ise bir önceki çeyreğe göre azalış beklentisi taşıyor. Ücret maliyetlerinin artacağı yönündeki beklenti sürse de bu artış eğiliminin önceki çeyreğe kıyasla zayıfladığı gözleniyor. Makine-teçhizat yatırımlarında düşüş beklentisi öne çıkarken, bina ve tesis yatırımlarında sınırlı bir iyileşme öngörülüyor.

İHRACAT BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

İhracat yapan firmalar, önümüzdeki üç ayda ihracat siparişlerinde artış bekliyor. Bu beklentinin özellikle imalat sanayinde güçlü olduğu dikkat çekiyor. Firmaların finansman ihtiyacının azalacağı yönündeki beklentisi işletme sermayesi riskine işaret ederken, kur riskinde genel olarak düşüş gözleniyor. TL cinsi kredi faiz oranlarına ilişkin beklentiler ise belirgin şekilde aşağı yönlü seyrediyor.

Firmalar, kısa vadede birim maliyetler ve satış fiyatlarında artış beklerken, yıl sonu üretici fiyatları enflasyonu beklentisinin önemli ölçüde gerilediği anket sonuçlarına yansıdı.

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, çalışmanın iş dünyasının mevcut durumu ve beklentilerini doğru okumak açısından önemli olduğunu belirterek, ihracat ve enflasyon görünümünün umut verici olduğunu söyledi. Hatunoğlu, üretim ve ihracat yapan firmaların önündeki yapısal engellerin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, finansmana erişimin öngörülebilir hale getirilmesi, yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, enerji ve iş gücü maliyetlerinin dengelenmesi ile yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

BUSİAD olarak iş dünyasının sesi olmaya devam edeceklerini ifade eden Hatunoğlu, ankete katkı sunan üye firmalara teşekkür etti.