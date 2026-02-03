Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin Deniz Ticareti İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye limanlarında elleçlenen yük ve konteyner miktarlarında geçen yıla kıyasla artış kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Uaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin Deniz Ticareti İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre 2025 yılında Türkiye limanlarında elleçlenen toplam yük miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 4,0 artarak 553 milyon 268 bin 303 ton olarak gerçekleşti.

Clarksons Research'ün 2026 Ocak Seaborne Trade Monitor raporuna göre, dünya deniz yolu yük taşımaları da 2025 yılında yüzde 1,1 artışla 12 milyar 875 milyon ton seviyesine ulaştı.

KONTEYNER ELLEÇLEMESİ YÜZDE 3,5 YÜKSELDİ

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı ise 2025'te yüzde 3,5 artışla 13 milyon 996 bin 579 TEU oldu.

Elleçlenen konteynerlerin yüzde 23,4'ü 20'lik, yüzde 76,0'ı 40'lık, yüzde 0,6'sı 45'lik konteynerlerden oluştu. Küresel ölçekte konteyner taşımalarının ton bazında yüzde 3,8, TEU bazında ise yüzde 4,0 arttığı tahmin edildi.

EN FAZLA YÜK ALİAĞA'DA

2025 yılında en fazla yük elleçlemesi, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti.

Aliağa'da toplam 89 milyon 507 bin 150 ton yük elleçlenirken, bunu; yüzde 81,5'i yurt dışı yükler, yüzde 16,5'i kabotaj yükleri, yüzde 2'si transit yüklerden oluştu.

Konteyner elleçlemesinde ise Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı ilk sırada yer aldı.

Ambarlı'da 2025'te 3 milyon 428 bin 48 TEU konteyner elleçlendi. Bu elleçlemenin yüzde 67,3'ü yurt dışı, yüzde 29,2'si transit, yüzde 3,4'ü kabotaj taşımalarından oluştu.

YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI YÜZDE 3,8 ARTTI

Deniz yolu ile yapılan yurt dışı yük taşımaları, 2025'te yüzde 3,8 artarak 414 milyon 416 bin 305 ton oldu.

Bu yüklerin 142,8 milyon tonu ihracat, 271,6 milyon tonu ithalat yüklerinden oluştu.

Toplam elleçlenen yüklerin yüzde 74,9'u yurt dışı bağlantılı, yüzde 12,6'sı kabotaj, yüzde 12,5'i ise transit yük olarak kaydedildi.

YURT DIŞI KONTEYNER TAŞIMALARI YÜZDE 4,7 ARTTI

2025 yılında deniz yolu ile yapılan yurt dışı konteyner taşımaları yüzde 4,7 artarak 10 milyon 329 bin 520 TEU seviyesine çıktı.

İthalat konteynerleri yüzde 6,5, ihracat konteynerleri ise yüzde 3,0 artış gösterdi.

KARGO TÜRLERİNDE SIVI DÖKME İLK SIRADA

2025'te kargo tiplerine göre en fazla elleçleme 169,7 milyon ton ile sıvı dökme, 160,9 milyon ton ile katı dökme, 144,3 milyon ton ile konteyner yüklerinde gerçekleşti.

Kabotajda taşınan sıvı dökme yükler yüzde 20,1 artışla en yüksek artışı gösterirken, yurt dışına taşınan sıvı dökme yüklerde yüzde 11'lik düşüş yaşandı.

RO-RO VE KRUVAZİYER TRAFİĞİ DE YÜKSELDİ

Bu arada yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı yüzde 2,6 artarak 724 bin 726 oldu. Deniz yolu bağlantılı yurt dışı hatlarda taşınan toplam araç sayısı yüzde 9 artışla 2 milyon 967 bin 284 olarak kaydedildi.

Limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısı yüzde 15,1, yolcu sayısı ise yüzde 13,2 artarak 2 milyon 138 bin 136 oldu. En fazla kruvaziyer uğrağı Kuşadası Limanı'nda gerçekleşti.