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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kıydığı nikahla hayatlarını birleştiren gençlerin düğününe Devlet Eski Bakanı Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, önceki dönem milletvekilleri Hüseyin Şahin, İsmail Tatlıoğlu, , Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit,Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.

İş insanı Ali Pala'nın eczacı kızı Damla Pala ile Rıdvan Doğan'ın inşaat mühendisi oğlu Eren Doğan Almira Otel'de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdiler. BURSA (İGFA) - İş insanı Ali Pala'nın eczacı kızı Damla Pala ile Rıdvan Doğan'ın inşaat mühendisi oğlu Eren Doğan Almira Otel'de düzenlenen görkemli bir törenle mutluğa yelken açtı.