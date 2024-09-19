Bursa’nın ajans sektöründeki önemli bir değeri olan Osman Akar Agency Ailesine katılan Ali Ertuğral son iki yılda birçok başarılı projelere imza atıyor.BURSA (İGFA) - Ali Ertuğral aynı zamanda yeni yetenekleri yeni yüzleri Türkiye genelinde tarayarak ajansa katılmasını ve sonrasinda kariyer planlamasını yönetiyor. Ali Ertuğral, ajansın dinamik yüzü olarak, sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve yaratıcı içerikleriyle öne çıkıyor.

Ali Ertuğral çekimlerde çektiği renkli içeriklerle osyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak kendine has içerikler üretiyor. Sektörel paylaşımları ve özgün içerikleri sayesinde, takipçilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Bu sayede, hem ajansın hem de kendi kariyerinin tanıtımını etkili bir şekilde gerçekleştiriyor.

Osman Akar Agency ile olan işbirliği, Ali Ertuğral’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Bursa’nın tanınan firmalarından biri olan bu ajans, genç yeteneklerin gelişimine katkıda bulunarak sektördeki yerini güçlendiriyor. Ali Ertuğral’ın çalışmaları, ajansın başarısını daha da artırmaya devam ediyor.