Gazze'deki hukuksuz ablukayı aşmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu'nda yer alan Türk vatandaşları, özel bir THY seferiyle güvenli şekilde Türkiye'ye döndü. Aktivistleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

İSTANBUL (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki hukuksuz ablukayı aşmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu'nda yer alan Türk vatandaşlarının, özel bir THY seferiyle güvenli şekilde Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

Aktivistler, özel THY seferiyle İstanbul'a iniş yaptı.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1976659152941289502

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İstanbul Havalimanı'nda aktivistleri karşılayarak, 21 ülkeden tahliye edilen diğer aktivistlerin de bu süreci Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesi olarak nitelendirdi. Büyükelçi Kulaklıkaya, Türkiye'nin arabuluculuk rolünün bir kez daha teyit edildiğini ifade etti.

Hatırlanacağı gibi filoda yer alan Türk vatandaşları, İsrail'in Gazze ablukasını protesto eden uluslararası bir girişim kapsamında yola çıkmıştı.

Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ile Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca da dün gece saat 21.50 itibarıyla İstanbul'a iniş yapmıştı.

Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, yaptığı açıklamada, yaşananları da paylaşmış, 'Bizler diplomatik kimliklerimiz gerekçe edilerek deport edildik' diyerek, Filistin'de soykırım, açlık ve ablukaya dikkat çekmişti. Atmaca, vicdan yolculuklarının iktidarların Siyonist yapılarla ilişkileri son bulana; ticari, askeri diplomatik işbirliği tamamen kesilene ve tam bağımsız Filistin devleti kurulana kadar devam edeceği vurgulanmıştı.