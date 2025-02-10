Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlattı. Kurultay'da Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili kurultaya ilişkin "şaibe" iddiasında bulunmuş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği, Özgür Özel'in seçildiği CHP'nin son 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlatıldı. KRT Muhabiri Merve Us Acıoğlu, Ankara Adliyesi önünden son bilgileri aktardı. Kurultay sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. İncelemede, tanıklar dinlenecek ve deliller toplanacak.

KRT'de yer alan habere göre; CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldı.

YÜZDE 59,44 İLE GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazandı. Özel ikinci seçimin ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak (yüzde 59,44) genel başkan seçildi.

KILIÇDAROĞLU "SÜKUT İKRARDAN GELİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili kurultaya ilişkin 'şaibe' iddiasında bulunmuştu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" ifadelerini kullanmıştı.