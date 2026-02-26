Özgür Özel, Ankara’da partisinin düzenlediği iftar buluşmasında hem iç politikadaki gelişmelere hem de dış politika başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında özellikle CHP’li belediyelere yönelik yargı süreçleri, ülkedeki siyasi atmosfer ve Gazze konusu öne çıktı.

“Partimize yönelik baskılar artıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi lideri, partilerine karşı yürütülen soruşturmaların siyasi amaç taşıdığını savundu. İktidarın seçimlerde elde edilen başarıya karşı hukuki süreçler üzerinden baskı oluşturduğunu öne süren Özel, CHP’nin tarih boyunca benzer zorluklarla karşılaştığını ancak varlığını sürdürdüğünü dile getirdi.

“Kutuplaşma siyaseti yeniden devrede”

Özel, ülkede gerilim siyasetinin bilinçli biçimde tırmandırıldığını iddia etti. Toplumsal hassasiyetler üzerinden yeni tartışma alanları yaratıldığını belirten CHP Genel Başkanı, özellikle eğitim politikaları ve son dönemde gündeme gelen dini hassasiyet başlıklarının siyasi zeminde kullanıldığını ifade etti.

Ekonomi vurgusu

Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomik sorunlara ayıran Özel, hayat pahalılığı, emekli maaşları ve genç işsizliği gibi konulara dikkat çekti. Toplumun geçim sıkıntısının arttığını savunan Özel, gündemin bu sorunlardan uzaklaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Gazze mesajı

Özel, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına da değindi.

Benjamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Netanyahu’yu sert sözlerle eleştiren Özel, Türkiye’nin bu süreçte daha net bir tavır alması gerektiğini söyledi. CHP olarak hükümete çağrıda bulunan Özel, Filistin’de yaşanan sivil kayıplar nedeniyle İsrail yönetimiyle aynı zeminde bulunulmaması gerektiğini ifade etti.