Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), 2026 yılı Ocak ayında aylık yüzde 7,74, yıllık ise yüzde 34,07 artış gösterdi. En yüksek yıllık artış gayrimenkul hizmetlerinde kaydedildi. Veriler, hizmet sektöründe fiyat artışlarının Ocak ayında da güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 7,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,74, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,07 arttı. 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 36,27 olarak gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞTA GAYRİMENKUL İLK SIRADA

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,73, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,85, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,06, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,94, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,06, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,07 oranında artış kaydedildi.

Yıllık artışta en yüksek oran yüzde 41,94 ile gayrimenkul hizmetlerinde görüldü.

AYLIK ARTIŞTA MESLEKİ HİZMETLER ÖNE ÇIKTI

Ocak ayında bir önceki aya göre ise; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,08, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,62, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,68, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,81, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,99, idari ve destek hizmetlerde yüzde 9,29 artış gerçekleşti.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 12,99 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde kaydedildi.