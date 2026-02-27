Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Vefa Ekipleri, Ramazan ayında da yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. İftar sofraları kuruyor, ev temizliği yapıyor ve kişisel bakım hizmeti sağlıyor. Geçen yıl yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığı programda bu yıl hedef 132 bin kişiye ulaşmak.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Vefa Programı kapsamında, özellikle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yaşlı, engelli ve ağır hastalığı bulunan vatandaşlara yönelik hizmet vermeye devam ediyor.

2022 yılından bu yana uygulanan programda, vatandaşların huzurlu bir yaşam sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması amaçlanıyor.

Ramazan ayının manevi atmosferinden faydalanarak, Vefa Ekipleri yaşlı ve engelli bireylerin iftar yemeklerini hazırlıyor, ev temizliği yapıyor ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, vatandaşların evlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirerek, ihtiyaçlarını yerinde tespit edip gereken desteği sağlıyor.

Bu hizmetlerin yanı sıra, ekipler hem gönül köprüleri kuruyor hem de ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.

5,1 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI

Ulusal Vefa Programı için bu yıl 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek ödemesi olan 1,3 milyar lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılmıştı. Geçen yıl yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığı programla, bu yıl 132 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Vefa Ekipleri, Ramazan ayında da yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutarak, ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor.