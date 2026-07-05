İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle tarihe geçen Diyap Ağa'nın mezarını ziyaret etti. Ziyaret, hem Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki milli birlik ruhuna hem de ortak tarih vurgusuna dikkat çeken önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

Dervişoğlu, Çemişgezek'te gerçekleştirdiği program kapsamında Cumhuriyet'in ilk döneminin önemli isimlerinden olan Diyap Ağa'nın kabrine giderek dua etti. Ziyaret sırasında partililer ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Cumhuriyet'in Kuruluş Mücadelesinin Simgelerinden Biri

Diyap Ağa, Osmanlı'nın son döneminde ve Milli Mücadele yıllarında bölgesinde saygınlığıyla öne çıkan önemli isimlerden biri olarak biliniyor. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dersim mebusu olarak görev yapan Diyap Ağa, Milli Mücadele'ye verdiği destekle Cumhuriyet tarihindeki yerini aldı.

Ankara'da açılan ilk Meclis'te Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alan Diyap Ağa, Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması ve yeni devletin kurulması sürecinde önemli katkılar sunan isimler arasında gösteriliyor.

"Ortak Tarih ve Milli Birlik" Mesajı

Müsavat Dervişoğlu'nun ziyareti, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Milli Mücadele'ye destek veren isimlerin hatırlanması açısından sembolik önem taşıdı.

Ziyaretin, Cumhuriyet'in kuruluşunda farklı etnik kökenlerden ve farklı coğrafyalardan insanların ortak hedef doğrultusunda bir araya geldiğine yönelik bir mesaj içerdiği değerlendirmeleri yapıldı. Diyap Ağa'nın hatırasının yaşatılmasının, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde yer alan birlik ve beraberlik anlayışını gelecek nesillere aktarması bakımından da anlamlı olduğu ifade edildi.

Tarihi İsimler Unutulmuyor

Son yıllarda Milli Mücadele'de görev alan ve Cumhuriyet'in kuruluşunda rol üstlenen yerel liderlere yönelik anma programları artarken, Diyap Ağa da bu isimler arasında özel bir yere sahip bulunuyor.

Çemişgezek'teki ziyaret kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelen Dervişoğlu'nun, bölge halkıyla sohbet ettiği ve tarihi mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Cumhuriyet'in Ortak Mirası

Diyap Ağa'nın mezarına yapılan ziyaret, yalnızca tarihi bir şahsiyeti anmakla sınırlı kalmadı; aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya konulan ortak mücadele ruhunun bugün de yaşatılması gerektiğine yönelik güçlü bir sembolik anlam taşıdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çemişgezek programı, hem bölge halkı hem de siyasi çevreler tarafından Cumhuriyet tarihine yapılan anlamlı bir vefa ziyareti olarak değerlendirildi.