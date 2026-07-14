CHP'de mutlak butlan kararının ardından yeniden genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, görevde olmadığı döneme ilişkin yaptığı açıklamayla siyaset gündemini hareketlendirdi. Araç giderleri ve koruma ekibinin yemek masraflarının bir süre sonra CHP tarafından karşılanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, bu süreçte bir iş insanının kendisine destek verdiğini söyledi. Ancak ismi açıklamayı reddetti.

"Parti Desteği Kesildi"

CHP'de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında genel başkanlık görevinden ayrıldığı dönemi anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, araç kullanımı ile koruma ekibinin yemek giderlerinin başlangıçta CHP Genel Merkezi tarafından karşılandığını, ancak ilerleyen süreçte bu uygulamanın sona erdiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına göre, parti desteğinin kesilmesinin ardından ortaya çıkan giderler bir iş insanı tarafından karşılandı.

"İsmini Açıklamam Doğru Olmaz"

Kılıçdaroğlu, söz konusu desteği sağlayan kişinin kim olduğuna ilişkin soruya ise isim vermedi.

"Kim olduğunu açıklamam doğru olmaz." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, destek veren kişinin kimliğini kamuoyuyla paylaşmadı.

Bu açıklama, siyasetin kulislerinde yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Siyaset Kulislerinde Yeni Sorular

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla birlikte kamuoyunda şu sorular yeniden gündeme geldi:

İş insanının sağladığı destek hangi dönemi kapsıyordu?

Destek yalnızca araç ve koruma giderleriyle mi sınırlıydı?

CHP'nin eski genel başkanlara yönelik destek uygulaması hangi kurallara göre yürütülüyor?

Parti yönetimi bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapacak mı?

Bu soruların henüz kamuoyuna açık şekilde yanıtlanmadığı görülüyor.

Gözler CHP Yönetiminde

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından gözler CHP yönetimine çevrildi.

Partiden konuya ilişkin resmi bir değerlendirme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, açıklamanın hem parti içindeki tartışmalar hem de siyasi etik ve şeffaflık başlıkları çerçevesinde yeni değerlendirmeleri beraberinde getirmesi bekleniyor.

Siyasi gözlemciler, önümüzdeki günlerde CHP yönetiminden veya Kılıçdaroğlu cephesinden gelebilecek olası açıklamaların tartışmanın seyrini belirleyebileceğini ifade ediyor.