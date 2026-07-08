Ankara siyaset kulisleri, Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmesi beklenen kabine revizyonu iddialarıyla yeniden ısındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyacak yeni kararnameyle mevcut bazı bakanların görevden alınacağı, yerlerine ise hem parti tabanında hem de sahada güçlü karşılığı olan isimlerin getirileceği konuşuluyor. Değişiklik dalgasında adı en çok zikredilen isimlerin başında ise TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan geliyor.

Kulisler Hareketli: Temmuz Ayında Değişim Beklentisi

Son dönemde başkent bürokrasisinde ve siyasi kulislerde en çok konuşulan başlık, yürütme organında yapılacak köklü dinamizm adımları oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği esneklikle, kabinedeki bazı bakanlıkların performans ve saha uyumu gerekçesiyle değişime uğrayacağı öne sürülüyor. Siyasi analistlere göre, özellikle halkla temas noktaları yüksek olan icracı bakanlıklarda nöbet değişimi kapıda.

Hasan Turan İsmi Neden Öne Çıkıyor?

Kabineye girebileceği konuşulan isimler arasında Hasan Turan’ın adının yüksek sesle dillendirilmesi tesadüf değil. Gerek sivil toplum kuruluşlarındaki (STK) geçmiş başarıları gerekse meclis idaresindeki dengeli profiliyle tanınan Turan, parti tabanında ve Anadolu genelinde ciddi bir ağırlığa sahip.

Kulislerde, Hasan Turan’ın olası bir revizyonda halkla doğrudan temas kuran, teşkilat dinamiklerini yakından bilen vizyonu nedeniyle değerlendirilebileceği belirtiliyor. Turan’ın özellikle toplumsal hassasiyetler, yerel dinamikler ve bölgesel temsiliyet açısından kabineye önemli bir enerji katacağı iddialar arasında.

Masadaki Diğer İsimler ve Kritik Bakanlıklar

Başkent kulislerinde yalnızca Hasan Turan değil, farklı görevler için çeşitli isimler de konuşuluyor.

İddialara göre;

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın bazı bakanlıklar için değerlendirildiği,

Eski bürokrat ve valilerden bazı isimlerin kabineye alınabileceği,

Üst düzey kamu yöneticilerinin de Cumhurbaşkanlığı tarafından değerlendirme listesinde bulunduğu

öne sürülüyor.

Daha önce gündeme gelen kulislerde Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarında değişiklik olabileceği iddiaları da yer almıştı. Ancak bu iddiaların hiçbiri resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

"Seçime gidecek Kabine" yorumları

Siyasi kulislerde dile getirilen bir başka değerlendirme ise yapılacak olası revizyonun sadece görev değişikliğinden ibaret olmayacağı yönünde.

AK Parti içerisinde konuşulan değerlendirmelere göre Erdoğan'ın oluşturacağı yeni kabinenin, Türkiye'yi bir sonraki seçim sürecine taşıyacak yönetim kadrosunun ilk adımı olabileceği ifade ediliyor.

Bu nedenle yapılacak değişikliklerin hem siyasi hem de bürokratik dengeleri yeniden şekillendirecek nitelikte olabileceği belirtiliyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Kabine revizyonuna ilişkin iddialar Ankara kulislerinde yoğun şekilde konuşulsa da, Cumhurbaşkanlığı veya AK Parti yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle adı geçen tüm isimlerin kulis bilgileri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, nihai kararın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği ifade ediliyor.

Ankara'da gözler şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde atacağı adımlara çevrilmiş durumda.