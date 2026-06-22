İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu’nu makamında ziyaret etti. Oldukça sıcak ve verimli bir atmosferde gerçekleşen görüşmede; kamu çalışanlarının biriken sorunları, liyakat krizi, mülakat sistemi ve özel sektör öğretmenlerinin hak arayışları masaya yatırıldı.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamalarda, çalışma hayatındaki adaletsizliklerin giderilmesi ve eğitim sistemindeki aksaklıkların çözülmesi için ortak akıl vurgusu öne çıktı.

"Mülakat Sistemi Kamuda Adaleti Zedeliyor"

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri, kamuda işe alım ve görevde yükselme süreçlerinde uzun süredir tartışma konusu olan mülakat sistemi oldu.

Liyakat Vurgusu: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kamuda liyakat esasına geri dönülmesi gerektiğini belirterek, mülakat sisteminin gençlerin devlete olan güvenini zedelediğini ifade etti.

Sendikal Mücadeleye Destek: HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ise kamuda hak edenin hak ettiği yere gelmesi için verdikleri mücadeleyi aktararak, siyasi karar mekanizmalarının bu konuda somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Zafer Partisi’nden “Mutlak Butlan” Kararına Sert Tepki İçeriği Görüntüle

Özel Sektör Öğretmenlerinin Talepleri Unutulmadı

Toplantıda, taban maaş hakkı ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle seslerini duyurmaya çalışan özel sektör öğretmenlerinin talepleri de geniş yer buldu.

"Eğitim bir bütündür ve öğretmenlerin kamuda ya da özel sektörde olması onların emeğinin değerini değiştiremez. Özel sektörde görev yapan öğretmenlerimizin özlük hakları ve taban maaş talepleri insani ve mesleki bir zorunluluktur."

Kamu Çalışanlarının Ekonomik Beklentileri

Ekonomik dalgalanmalar karşısında alım gücü düşen memur ve kamu personelinin durumunun da ele alındığı görüşmede; sendikal özgürlükler, ikramiyeler ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Süreç Nasıl İlerleyecek? İYİ Parti heyeti, HÜR-SEN tarafından aktarılan talepleri ve çözüm önerilerini raporlaştırarak TBMM gündemine taşımayı ve kamuoyunun dikkatini bu sorunlara çekmeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaret, karşılıklı başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.