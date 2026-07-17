CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, adaletin sağlanması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesini kabul etti.

Görüşmeye, Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve anneannesi Remziye Cabaş katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede aile, soruşturma ve yargılama sürecinin etkin yürütülmediğine ilişkin kaygılarını Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

Kılıçdaroğlu ise aileye destek sözü vererek, adaletin sağlanması ve hak arama mücadelesi kapsamında hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacaklarını ifade etti.