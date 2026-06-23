ANKARA — Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda iç ve dış politikaya dair tarihi mesajlar verdi. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik tutumunu sert bir dille eleştiren Bahçeli, konuşmasında Ülkü Ocakları’nı hedef alan odaklara da çok sert uyarılarda bulundu.

Bahçeli, batılı güçlerin ve içerideki iş birlikçilerinin Türkiye’nin milli direnç odaklarını zayıflatma girişimlerine asla geçit vermeyeceklerini vurguladı.

"Avrupa Birliği Türk Devletine Ayar Çekemez"

Konuşmasının dış politika bölümünde Avrupa Birliği'nin Türkiye politikasını doğrudan hedef alan Bahçeli, şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Avrupa Birliği hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek? Hangi akılla bize istikamet çizmeye çalışıyorlar? Türk milleti kendi kaderini kendi tayin edecek güçte ve kudrettedir. Bizim ne AB’nin icazetine ne de batının boyunduruğuna ihtiyacımız vardır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir."

Bahçeli, Türkiye’nin egemenlik haklarının ve milli çıkarlarının tartışmaya açılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

"Ülkü Ocakları Türk Gençliğinin Çelikleşmiş İradesidir"

Konuşmasında Ülkü Ocakları ve Milliyetçi-Ülkücü Harekete yönelik karalama kampanyalarına geniş yer ayıran MHP Lideri, Ülkü Ocakları'nın hedef alınmasının tesadüf olmadığını belirtti. Muhalefete ve dış odaklara meydan okuyan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Ülkü Ocakları, Türk milletinin mukaddesat emaneti, Türk gençliğinin çelikleşmiş iradesidir. Buradan suç örgütü çıkarmaya çalışanlar, terör örgütlerinin uşaklığını yapanlardır. Ülkü Ocakları'nı, Ülkücü gençliği hiç kimsenin insafına, hiçbir hain mahfilin sinsi tezgahına bırakmayız. Bizim feda edecek tek bir evladımız, geri adım atacak tek bir doğrumuz yoktur. Ülkü Ocakları'na dil uzatanların dilini koparmak, oyunlarını bozmak bizim namus borcumuzdur."

İç Siyasette Kararlılık ve Cumhur İttifakı Vurgusu

Cumhur İttifakı'nın uyumuna ve kararlılığına dikkat çeken MHP Lideri, terörle mücadele ve milli birlik vurgusunu yineledi. Muhalefetin ortaya koyduğu siyaset tarzını sert sözlerle eleştiren Bahçeli, Türkiye’nin önündeki vizyon projelerine ve reform süreçlerine odaklandıklarını ifade etti.

"Milli Çıkarlardan Taviz Yok"

Bahçeli, konuşmasının son bölümünde Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak kendi oyun planını kurduğunu belirterek şu sözlerle genel kurul salonuna seslendi:

"Biz ne dediğimizi, nereye varacağımızı iyi biliyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru yürüyüşümüzü hiçbir güç durduramayacaktır. Ülkücü hareket durmayacak, Türkiye dize getirelemeyecektir."