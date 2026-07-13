ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI PEŞ PEŞE KRİTİK AÇIKLAMALAR!

Ekonomi, Terörle Mücadele, Dış Politika ve NATO Zirvesi Masadaydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiden güvenliğe, terörle mücadeleden dış politikaya, orman yangınlarından Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne kadar birçok başlıkta önemli mesajlar veren Erdoğan, hükümetin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

EKONOMİDE KARARLILIK MESAJI

Kabine toplantısında ekonomi yönetiminin son durumu ayrıntılı şekilde ele alındı. Enflasyonla mücadele, yatırım ortamının güçlendirilmesi, üretim ve ihracatın artırılması ile istihdamın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulanan ekonomik programın kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, fiyat istikrarının sağlanmasının temel öncelikler arasında yer aldığını ifade etti. Üretim, yatırım ve ihracat odaklı büyüme hedefinden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE TAVİZ YOK

Kabine toplantısının güvenlik gündeminde sınır ötesi operasyonlar, terör örgütlerine yönelik mücadele ve Türkiye'nin milli güvenliği öne çıktı.

Erdoğan, ülkenin güvenliğini tehdit eden tüm yapılara karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirterek, güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

DIŞ POLİTİKADA YOĞUN DİPLOMASİ

Toplantıda Gazze'deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümünde aktif rol almaya devam edeceğini belirterek, diplomasi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

GÖZLER NATO LİDERLER ZİRVESİ'NDE

Kabine toplantısının en dikkat çeken başlıklarından biri de Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi oldu.

Zirve kapsamında güvenlik önlemleri, diplomatik temaslar, liderlerin programları ve Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolü ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Uluslararası güvenlik açısından kritik öneme sahip zirvede, bölgesel krizler, savunma iş birlikleri ve küresel güvenlik politikalarının masaya yatırılması bekleniyor.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Yaz aylarında artan orman yangınları da Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlara karşı hava ve kara ekiplerinin yoğun şekilde görev yaptığını belirterek vatandaşlara da dikkatli olunması çağrısında bulundu.

SOSYAL DESTEKLER VE KAMU YATIRIMLARI

Kabine toplantısında eğitim, sağlık, ulaştırma ve sosyal yardım programları da değerlendirildi.

Devam eden kamu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceğini belirten Erdoğan, vatandaşların refahını artırmaya yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE YENİ DÖNEMİN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar, önümüzdeki dönemde ekonomi, güvenlik ve dış politikada atılacak adımların ipuçlarını verdi.

Özellikle Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'nin diplomasi trafiğinin hız kazanması beklenirken, ekonomi yönetiminin yeni uygulamaları ve güvenlik politikaları da kamuoyunun yakından takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.

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