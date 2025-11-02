Bunlar da ilginizi çekebilir

Joker güzelleri, gece geç saatlere kadar müzikler eşliğinde dans edip eğlendi.

6 saat kesintisiz elektronik müziğin olduğu partide kızlar sırası ile kabine geçerek katılımcıları eğlendirdi.

Girişte Burak beyin karşıladığı cadılardan hazırlıksız gelenler için makyaj uygulaması yapıldı.

Burak Özdemir organizasyonu ile gerçekleşen partide güzeller basın mensuplarına birbirinden güzel pozlarını verdiler.

Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Cadılar Bayramı kutlamalarına Joker ajans ev sahipliği yaptı. Elliye yakın eğlence sever, partide renkli görüntüler oluşturdu.

