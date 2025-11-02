Cadılar Bayramı'na ev sahipliği yapan Joker Ajans'ta özel kostüm ve makyajlarıyla dikkat çeken kızlar, basına poz verdi. Burak Özdemir'in organize ettiği etkinlikte 50 katılımcı, kesintisiz müzik eşliğinde eğlendi. Hazırlıksız gelenlere makyaj uygulandı.
Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Cadılar Bayramı kutlamalarına Joker ajans ev sahipliği yaptı. Elliye yakın eğlence sever, partide renkli görüntüler oluşturdu.
Burak Özdemir organizasyonu ile gerçekleşen partide güzeller basın mensuplarına birbirinden güzel pozlarını verdiler.
Girişte Burak beyin karşıladığı cadılardan hazırlıksız gelenler için makyaj uygulaması yapıldı.
6 saat kesintisiz elektronik müziğin olduğu partide kızlar sırası ile kabine geçerek katılımcıları eğlendirdi.
Joker güzelleri, gece geç saatlere kadar müzikler eşliğinde dans edip eğlendi.