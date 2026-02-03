İletişim danışmanı Özgür Aras, Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aras, kariyerinden ünlü isimlere, çalışma prensiplerinden sosyal medyadaki tartışmalara kadar samimi açıklamalar yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa'nın bu haftaki konuğu, başarılı iletişim danışmanı Özgür Aras oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Aras, yine çok konuşulacak sözlere imza attı.

SİMGE, YILLAR ÖNCE BUGÜNÜNÜ HAYAL ETMİŞTİ

Özlem Esra Ada'nın sorularını yanıtlayan başarılı iletişim danışmanı Özgür Aras, 'Yıllar önce Simge ile bir araya geldiğimizde bana hayallerinden bahsetmişti. Ben de o hayallere nasıl destek olurum, bu yolda nasıl birlikte yürürüz diye düşündüm ve 8 yıldır beraberiz. Yıllar önceki konuşmamızda Simge bugünü hayal etmişti. Şu an hayal ettiği yerde.' dedi.

KÜSTAH VE HİZMET ALDIĞI KİŞİLERİ EZEN İNSANLARLA YAN YANA GELMEM

Özlem Esra Ada'nın sorularını içtenlikle cevaplayan Özgür Aras, çalışacağı insanlardaki en önemli kriterini de açıkladı.

'Hiçbir zaman 'bir daha bununla çalışmam' demem,' diyen Aras, 'Ancak çevresindeki insanlara küstah davranan ve hizmet aldığı hizmet sektöründeki insanları ezen kişilerle yan yana gelmemeyi tercih ederim.' ifadelerini kullandı.

BÜLENT ERSOY'UN O HAREKETİNİ BEN KABUL ETMEM

Özlem Esra Ada'nın hatırlattığı ve geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un magazin muhabirlerine bağırdığı görüntülerle ilgili de konuşan Özgür Aras, 'Bu benim kabul edeceğim bir hareket değil. Bülent Hanım beni sever ya da sevmez, benimle ilgili ne düşündüğünü bilmiyorum ama bu yapılmaması gereken bir hareket. Onlar sürekli karşısına çıkan ve işini yapan insanlar. Onlara böyle davranması yanlış.' dedi.

YILLARIN DEĞİŞTİREMEDİĞİ TEK İSİM: KIVANÇ TATLITUĞ

Kariyerinin ilk yıllarından itibaren sayısız ünlü isimle çalışan Özgür Aras, değişmeyen tek ismin Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu söyledi.

'Yılların değiştirmediği tek isim Kıvanç Tatlıtuğ,' diyen Aras, 'Best Model'e ilk katıldığı yıllardaki Kıvanç kimse, şimdiki Kıvanç da aynı kişi. Milyonlara ulaştı, izlenme rekorları kırdı ama karakterinden ve duruşundan hiçbir şey kaybetmedi. Aynı şekilde Tolgahan Sayışman da aynı yarışmadan çıkıp değişmeyen isimlerden.' dedi.

HANDE ERÇEL'E YAPILAN YORUMLAR ÇOK ACIMASIZ

Özlem Esra Ada'nın sorularını içtenlikle yanıtlayan Özgür Aras, Hande Erçel hakkında da konuştu.

'Yakın takip ettiğim biri değil ama sevdiğim bir isim,' diyen Aras, 'Hande'ye yapılan yorumlar çok acımasız. Sadece güzelliğiyle bu kadar başarılı olmaz. Elbette yeteneği var ki dünya çapında izlenen ve fanları olan bir isim hâline geldi. Bir karşılığı olmasa o kadar büyük firmalar kendisiyle iş birliği yapmaz.' ifadelerini kullandı.

YAŞADIĞIN COĞRAFYAYI BİLMEN GEREKLİ

Son yıllarda çok konuşulan sahne kıyafetleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Özgür Aras, Gülşen için şunları kaydetti:

'Şüphesiz Gülşen giydiği her kıyafeti çok yakıştıran, sahneye çok yakışan biri. Sahne; gösterişi, şatafatı ve renkleri seven bir alan. Ancak yaşadığın coğrafyayı bilmen gerekli.'