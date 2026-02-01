İSTANBUL (İGFA) - Gecede altın sarısı, Amor Gariboviç imzalı özel tasarım Gold elbisesiyle sahneye çıkan Sibel Can, adeta ışık saçtı. Sahnedeki asaleti, güçlü duruşu ve kendine has aurasıyla Cahide Palazzo'yu dolduran konukları ilk andan itibaren etkisi altına alan sanatçı, uzun süre alkışlandı.

Müzikle iç içe bir hayatı benimseyen ünlü sanatçı, müzikseverlere birbirinden hoş sürprizler hazırlıyor. Geniş repertuvarında yer verdiği sevilen şarkılarıyla dinleyicileri kimi zaman duygusal anlara sürükleyen, kimi zaman da tempoyu yükselten Sibel Can, seyirci ile arasında güçlü bir bağ kurdu.

Salonu dolduran müzikseverler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Ramazan ayı dolayısıyla sahnelere kısa bir mola verecek olan Sibel Can, Ramazan sonrasında konser maratonuna kaldığı yerden devam edecek.

Cahide Palazzo'daki bu ışıltılı gece, sanatçının sahneye verdiği kısa aranın öncesinde hafızalara kazınan özel anlardan biri oldu.