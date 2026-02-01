Pop müziğin güçlü ismi Berkay'ın 'Evdeyiz Dede' projesiyle çıktığı Türkiye turnesinin Eskişehir konseri ilgi gördü. Sahne performansı ve transparan tişörtüyle dikkat çeken Berkay, sosyal medyada cesur tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde kariyerinin adeta altın çağını yaşayan pop müziğin güçlü ismi Berkay, hem sahnedeki enerjisi hem de iddialı stil tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Başarılı sanatçı, büyük ilgi gören 'Evdeyiz Dede' projesi kapsamında çıktığı Türkiye turnesinin Eskişehir ayağında verdiği konserle yine gündemin zirvesine oturdu.

Safran Organizasyon'un düzenlediği binlerce hayranının eşlik ettiği konserde Berkay'ın performansı kadar, sahnede tercih ettiği transparan tişört de dikkatlerden kaçmadı. Cesur tarzıyla sosyal medyada kısa sürede konuşulan Berkay, sahne stilinde sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.