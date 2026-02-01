İSTANBUL (İGFA) - Ünlü popçu Tarkan, sahnesine konuk ettiği Süperstar Ajda Pekkan ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Konser boyunca enerjisi ve samimi sohbetleriyle dikkat çeken Megastar, sevenlerine duygusal ve coşkulu bir gece sundu.

Tarkan, sahne performansı sonrasında Ajda Pekkan için, 'Bu sahneyi onurlandırdın. Birilerini mutlu ettin. Süperstarımız burada, bir coşsun ortalık' sözlerini sarf ederek alkışları zirveye taşıdı. 'Bir tane Ajda Pekkan'ımız var, bir tane daha gelmez. Yanımda bir efsane duruyor' diyerek Süperstar'a teşekkür etti.

DUYGUSAL ANLAR

Konser boyunca hayranlarıyla sık sık sohbet eden Tarkan, 'Aşkta birleşelim. Bizi kutuplaştırmaya, birbirimizden ayırmaya gerek yok değil mi? Biz zaten burada buluşuyoruz' sözleriyle kalbine işaret etti ve 'Ne mutlu biraz buna vesile olabildiysem bu gece' diyerek dinleyicilere dokundu.

Tarkan, 'Kuzu Kuzu' şarkısı sonrası bitmek bilmeyen alkışlara kayıtsız kalmadı. Megastar, '25 yıldır 'bir daha' diyorsunuz, bıkmadınız mı bu danstan?' diyerek şarkıyı bu kez akustik olarak tekrar seslendirdi ve esprili bir şekilde 'Bugün torpilli Kuzu Kuzu oldu' dedi.

ENERJİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ

53 yaşındaki Tarkan, sahnedeki yüksek enerjisine dair yapılan yorumlara da yanıt vererek, 'Sizlerden aldığım enerjiyi, sizlere geri veriyorum. Kendime 'maşallah' diyorum' dedi ve kalabalığı coşturmayı sürdürdü. Konserde Meltem Cumbul, Çağla Şikel, Büşra Develi ve Songül Öden gibi isimler de Tarkan'ı dinleyenler arasındaydı.

Uzun süredir ara verilen salon konserlerine büyük bir hasretle başlayan Tarkan, büyük ilgi üzerine konser serisine eklenen 3 ve 4 Şubat tarihlerinde de devam edecek.