Bunlar da ilginizi çekebilir

Fırtına ve kar yağışı uyarısı!

Hierapolis, Aspendos ve Efes Antik Tiyatrosu'nda on binlerce müzikseveri buluşturan özel seri, senfonik düzenlemeler ve Levent Yüksel'in unutulmaz yorumuyla Sevgililer Günü'ne müzikal bir imza atacak.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Paribu ana sponsorluğunda, Jolly Joker organizasyonuyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek konserin biletleri haftalar öncesinden tükendi.

İSTANBUL (İGFA) - Levent Yüksel'in büyük ilgi gören '30. Yıl Senfonik' konser serisinin 2026'daki ilk İstanbul buluşması kapalı gişe oldu.

Berkay'ın transparan sahne tarzı olay oldu

Levent Yüksel'in '30. Yıl Senfonik' konser serisi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek. Paribu sponsorluğundaki organizasyonun biletleri haftalar öncesinden tükendi, kapalı gişe olacak.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.