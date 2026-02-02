Berkay, kaybettiği yakın arkadaşı Fatih Ürek'i Kayseri konserinde andı. Duygusal bir konuşma yapan Berkay, Ürek'in sevilen 'Hadi Hadi' şarkısını seslendirdi, salondaki izleyiciler de alkışlarla eşlik ederek duygusal anlar yaşadı.

İSTANBUL (İGFA) - Berkay, önceki gün kaybettiği yakın arkadaşı Fatih Ürek'i, 'Evdeyiz Dede' projesi kapsamında çıktığı Türkiye turnesinin Kayseri ayağında sahneden andı. Duygularını gizleyemeyen Berkay, konser sırasında yaptığı konuşmayla hem kendisini hem de seyircileri duygulandırdı.

'Ben kendisini çok seviyorum. Onun nasıl birisi olduğunu çok iyi biliyorum. Tanımanızı çok isterdim; hepiniz zaten tanıyorsunuz ama yakından sohbet etmenizi çok isterdim.' sözleriyle yakın dostuna veda eden Berkay, alkışlar eşliğinde duygusal anlar yaşadı.

Berkay, konuşmasının ardından ekibiyle birlikte Fatih Ürek'in unutulmaz şarkısı 'Hadi Hadi'yi seslendirdi.

Şarkıya salonu dolduran seyirciler de alkışlarla eşlik ederken, Kayseri gecesi duygu dolu anlara sahne oldu.