İSTANBUL (İGFA) - Liv Hospital Vadi İstanbul, Fatih Ürek'in sağlık durumu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, Ürek'in 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde hastaneye getirildiği belirtildi. Açıklamada, hastanın hastaneye kabulünden itibaren gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahalelerinin eksiksiz şekilde uygulandığı vurgulandı. Ayrıca, evdeki ilk müdahale sürecinde, nakil aşamasında ve hastanedeki yatış boyunca herhangi bir madde kullanımına dair bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Hastane, son günlerde sosyal medyada yayılan iddiaların tıbbi gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, 'Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur' açıklamasında bulundu. Liv Hospital, Ürek'in sağlık durumuna ilişkin spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.