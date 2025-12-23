CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki 2025 yılının son grup toplantısında iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Özel, demokrasi, ekonomi, yoksulluk, sanal bahis ve uyuşturucu iddialarına dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2025 yılının son grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 35 gündür grup toplantısı yapamadıklarını hatırlatan Özel, yılı ağır sorunlar ve büyük acılarla geride bıraktıklarını söyledi.

Konuşmasında demokrasi vurgusu yapan Özel, seçim sonuçlarına saygı gösterilmediğini savunarak, 'İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçildi ama yönettirilmiyor. Bu oyunun kuralı demokrasiyle otokrasinin yan yana işlemesi olabilir mi?' ifadelerini kullandı. Özel, sandığa müdahale edilmemesi durumunda vatandaşın bugün daha iyi ekonomik şartlarda yaşayacağını ileri sürdü.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/2003412556044730438

Ekonomi üzerinden de iktidarı eleştiren Özel, asgari ücretli ve emeklilerin alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü söyledi. Aynı aracın Almanya ve Türkiye fiyatlarını örnek gösteren Özel, yüksek vergi yüküne dikkat çekti. Deprem sonrası artırılan ÖTV oranlarını ve uzun yıllardır uygulanan dolaylı vergileri eleştirdi. Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddialarına da değinen Özel, iddiaların ispatlanamadığını savundu. İmamoğlu döneminde İstanbul'da daha az kaynakla daha fazla iş yapıldığını belirterek, 'Demek ki daha önce 4'te 3'ü çalınıyormuş' dedi.

Konuşmasında sanal bahis ve uyuşturucu sorununa da geniş yer ayıran Özel, Milli Piyango'nun özelleştirilmesini eleştirdi. Yoksulluk ve çaresizliğin insanları sanal bahse ittiğini belirten Özel, Yeşilay raporlarına göre milyonlarca kişinin bu sorunla temas ettiğini söyledi. Uyuşturucu ile mücadelede asıl sorumluların ortaya çıkarılmadığını savunan Özel, 'Torbacı içeride, kullanıcı içeride ama baronlar nerede?' diyerek iktidara tepki gösterdi.

CHP lideri Özel, konuşmasının sonunda tüm yurttaşlara seslenerek, geçmişte hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaparak, 'Benim umudum ne milletvekillerindedir ne de kendimdedir; benim umudum Anadolu'nun ve Trakya'nın irfan sahibi insanındadır' ifadelerini kullandı.