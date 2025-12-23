Saadet Partisi Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Ataş, Yerli Malı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada artan hayat pahalılığına dikkat çekerek, üretime dayalı, adil bir ekonomik düzen çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Kadın Kolları, Yerli Malı Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı ve resim sergisi açtı.

Açıklamada konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Ataş, Türkiye'de artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücünün özellikle dar gelirli kesimleri derinden etkilediğini söyledi. Gıda, kira ve eğitim harcamalarının aile bütçelerini zorladığını belirten Başkan Ataş, ekonominin üretimden uzaklaşıp tüketime ve ithalata dayalı bir yapıya sürüklendiğini ifade etti. Bu durumun hem maliyetleri artırdığını hem de ülkenin ekonomik direncini zayıflattığını vurguladı.

Yerli üretimin milli iradenin ve güçlü ekonominin temeli olduğunu dile getiren Ataş, tarım ve sanayide dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti. Saadet Partisi Kadın Kolları olarak; çiftçiyi, esnafı ve üreticiyi destekleyen, kadın girişimciliğini güçlendiren ve ailelerin alım gücünü artıran adil bir ekonomik düzen için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Ataş, 'Yerlisi varken ithale mahkûm olmayalım' çağrısıyla açıklamasını tamamladı.