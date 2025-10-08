Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı'nda değişiklik yaptı. Yeni düzenleme, teminat tutarlarını ve sigorta yükümlülüklerini güncellenirken, yüksek riskli alanlarda asgari teminat zorunluluğu getirdi.

ANKARA (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan 'Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat' ile sigorta esaslarını yeniledi.

Buna göre 29 Mart 2006'da yayımlanan orijinal talimatta yapılan değişiklikler, özel güvenlik şirketleri ve özel hukuk kişilerinin sigorta yükümlülüklerini düzenledi.

Türkiye'de genel sorumluluk branşında ruhsatlı sigorta şirketleri, bu talimatta belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası'nı yapmakla yükümlü olduğu belirtilirken, özel güvenlik şirketleri ve özel hukuk kişileri, istihdam edilen güvenlik personeli sayısına göre asgari teminat almak zorunda olduğu kaydedildi.

Toplantı, konser, spor müsabakası gibi etkinlik merkezleri, iç/dış hat trafiğine açık havalimanları, yıllık 2 milyon ton kapasiteli limanlar, büyükşehirlerdeki gar, otogar ve istasyonlar, alışveriş merkezleri için asgari teminat, söz konusu belirlenen tablonun 6. satırındaki tutarlardan az olamayacağı akydedildi.

Sigorta primleri sigorta şirketlerince belirlenecek. Mevcut sözleşmelerde teminat tutarları değişirse, 15 gün içinde yeni teminatlarla zeyilname alınması zorunlu olacak. Aksi halde sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski tutarlarla sınırlı kalacak.