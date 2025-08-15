İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan ve “doğanın incisi” olarak bilinen Longoz Ormanları’nın bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle çürümeye terk edildiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı soru önergesi verdi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Longoz Ormanları’nın sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, endemik türler ve kuş popülasyonuyla sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de en önemli doğal miraslarından biri olduğunu vurguladı. Ancak yıllarca turizme, bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan bu alanın, bugün hem ekosistem hem de turizm açısından büyük bir tehdit altında olduğunu söyledi.

Türkoğlu, geçmişte film çekimleri için kullanılan ve daha sonra Karacabey Belediyesi’ne bırakılan bungalov evlerin “keyfi” bir kararla kaldırıldığını, bu kararın ardından ortaya çıkan moloz ve çöplerin ise hâlâ temizlenmediğini ifade etti. Ayrıca, bölgede ziyaretçilerin tuvalet ve içme suyu gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek hiçbir imkânın bırakılmadığını belirtti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili, merkezi idarenin ve yerel yönetimin ilgisizliğinin yalnızca doğa mirasına değil, Bursa’nın turizm gelirine ve istihdamına da darbe vurduğunu söyledi. Yaban hayatı fotoğrafçılarının ve çevre gönüllülerinin tüm uyarılarına rağmen bugüne kadar hiçbir somut adım atılmadığını kaydetti.

“Bursa’nın doğa hazinelerinden biri olan Longoz Ormanları’nı sahipsiz bırakan bu anlayış değişmedikçe hem ekosistem hem de turizm potansiyelimiz geri dönüşsüz bir şekilde yok olacak” diyen Türkoğlu önergesinde Tarım ve Orman Bakanı’na şu soruları yöneltti:

-Karacabey Longoz Ormanları’ndaki bungalov evler hangi gerekçeyle kaldırılmıştır? Bu karar alınmadan önce bölgenin turizm ve çevre açısından uğrayacağı zarar analiz edilmiş midir?

-Bungalovların kaldırılmasının ardından ortaya çıkan moloz ve çöplerin temizlenmesi için neden bugüne kadar bir adım atılmamıştır

-Longoz Ormanları’nda ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği tuvalet, içme suyu gibi altyapı imkânlarının kaldırılmasının sorumluluğu kime aittir?

-Bakanlığınız, kontrolsüz ziyaretler ve bilinçsizce bırakılan çöplerin ekosisteme verdiği zararı önlemek için hangi denetim ve koruma planlarını uygulamaktadır?

-Karacabey Longoz Ormanları’nın turizme yeniden kazandırılması için kısa, orta ve uzun vadede hangi somut projeleriniz vardır?

-Bakanlığınız, Bursa’nın bu doğal mirasını ve turizm potansiyelini korumak için neden bugüne kadar harekete geçmemiştir?

Kaynak: İGF