CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda emekli aylıkları, ekonomik kriz, kumar bağımlılığı ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Özel, 'En düşük emekli aylığı açlık sınırının altında kalamaz' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de toplumun her kesimini etkileyen ağır sorunlar bulunduğunu savunan Özel, AK Parti iktidarının bu sorunları çözebilecek enerji ve beceriye sahip olmadığını öne sürdü.

Konuşmasında en düşük emekli aylığına ilişkin tartışmalara değinen Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatarak, emeklilerin insanca yaşayabileceği bir gelir seviyesinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Özel, 'Biz kendi önergemizi veririz, DEM Parti'nin, Yeni Yol Partisi'nin önergesine de oy veririz. Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, iki elimizle destekleyelim. Emeklilere bir büyüklük yapsın' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin 'barınma, beslenme ve giyinme Türk'ün politikasıdır' sözlerine atıfta bulunan Özel, emeklilerin pazarlarda çürük sebze-meyve aramak zorunda kaldığını, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini belirterek, 'Bu sefalet ne Türk milletine ne de emeklisine yakışıyor' dedi. Özel, iktidarın emekli aylıklarının iyileştirilmesi için gereken 650 milyar lirayı bulamadığını ancak bunun dört katını faize ayırdığını iddia etti. Kamuda tasarruf tedbirlerine rağmen 1,5 yılda kamuya 1500 yeni araç alındığını öne süren Özel, israf eleştirisini yineledi.

Toplumsal sorunlara da değinen CHP lideri, uyuşturucu, kumar ve suç çetelerinin yaygınlaştığını savunarak, Yeşilay verilerine göre Türkiye'de 7 milyon kumar bağımlısı bulunduğunu söyledi. CHP olarak sanal bahis ve kumarla mücadele için eylem planı hazırladıklarını açıklayan Özel, Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulmasını, reklam yasakları getirilmesini ve özerk bir denetleyici kurum oluşturulmasını önerdiklerini kaydetti.

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerinde Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Özel, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını, tüm kimlik ve inançların anayasal güvence altında yaşaması gerektiğini ifade etti. Gerilimin ne Suriye'ye ne Türkiye'ye fayda sağlayacağını vurgulayan Özel, barışçıl ve uzun vadeli bir aklın inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Suriye'deki Kürtler, Aleviler ve diğer tüm etnik ve inanç gruplarına yönelik hassasiyetlerinin altını çizen Özel, Kürtleri terörle özdeşleştiren söylemleri reddettiklerini söyledi. DEAŞ'lı teröristlerin serbest kalma ihtimaline ilişkin endişelerini de dile getiren Özel, bu durumun bölge güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti. Özel, 'Suriye'de yaşananlar Türkiye'deki barış sürecini sekteye uğratmamalı. Gün, 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye' yolunda kararlılıkla yürüme günüdür' dedi. CHP'nin Türkler, Kürtler, Aleviler ve Sünniler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Ankara'daki su kesintilerine ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara da değinen Özel, yargı kararlarının siyasi saiklerle alındığını öne sürerek iktidarı eleştirdi.