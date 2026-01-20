Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'na gerçekleştirdiği iade-i ziyarette, Türkiye gündemi, İslam coğrafyasındaki gelişmeler ve ortak sorumluluklar ele alındı.

BURSA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanlığı, Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İade-i ziyaret kapsamında yapılan görüşmede Türkiye'nin güncel meseleleri, İslam coğrafyasında yaşanan gelişmeler ve Milli Görüş camiasının birlikteliği masaya yatırıldı.

Ziyarette konuşan Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Hamza Gürsel, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, ayrışmaların ortak duruşu zayıflattığını ifade etti. Başkan Gürsel, 'Ayrılıklar bizi siyonizm karşısında güçsüzleştiriyor. Genel merkezlerimizin birliktelik adına mutlaka adımlar atacağına inanıyoruz. İslam coğrafyasında yaşananların hepimizin sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Kaygusuz ise farklı siyasi tercihlere rağmen ortak bir dava anlayışını temsil ettiklerini vurguladı. Bu tür ziyaretlerin geçmişe takılmadan sürdürülmesi gerektiğini belirten Kaygusuz, Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca'nın Yeniden Refah Partisi Bursa İl Kongresi'ne katılımını hatırlattı. Kaygusuz, 'Sayın Vekilimizin kongremizde yaptığı selamlama konuşması gönüllerimizi fethetmiştir. Merhum Erbakan Hocamızın işaret ettiği günlere yaklaşırken, ayrışmaları bir kenara bırakıp Allah rızası için bir araya gelmeliyiz' ifadelerini kullandı.