Eyüpsultan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, özel anaokullarında toplam 8 sınıfta minik öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırmak amacıyla eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenledi

Eyüpsultan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçedeki özel anaokullarının talebi üzerine iki farklı noktada toplam 8 sınıfa sıfır atık temalı bilgilendirme programı gerçekleştirdi. Alibeyköy’de 5, Yeşilpınar’da 3 sınıfın katıldığı eğitimlerde minik öğrenciler hem öğrenip hem eğlendi.

Sıfır atıkla ilgili yapılan kapsayıcı sunumun ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇEVKO karakterinin yer aldığı eğitici çizgi film gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından çocukların çevre bilinci kazanmasına katkı sağlayan eğlenceli bir atık ayrıştırma oyunu düzenlendi.

Eğitim sonunda her sınıfa sıfır atık temalı boyama kâğıtları ve atık ayrıştırma oyun seti hediye edilerek çocukların öğrendiklerini pekiştirmeleri amaçlandı.