Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sınıf bir günlüğüne ormana taşındı. Ormanda ders işleyen öğrenciler çevre temizliği de yaptılar.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, İlçe Orman İşletme Müdürlüğünün de destekleriyle tek sınıfı bir günlüğüne 'Okul her yerdedir!' sloganıyla ormana taşıdı.

Kızılbayır mevkisindeki ormanlık alana gelen öğrenciler, buralarda Türk bayraklarıyla süslenen ve sıraların konulduğu alanda ders işledi. Daha sonra öğretmenlerle çevre temizliği yapan öğrenciler, orman yangınlarına müdahale araçları hakkında bilgilendirildiler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, konuşmasında öğrencilere çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini tavsiye ederken, kuraklığın küresel ısınma, aşırı hava olayları ve orman yangınları gibi ciddi çevresel sorunlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Ulu ise, okulun sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer olmadığını belirterek, 'Okul her yerdedir. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur' dedi.