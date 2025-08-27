KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, ziyaretleri dolayısıyla Özbekistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Khaydarov’a teşekkür etti.

Özbekistan’ın gönül coğrafyası açısından büyük bir kıymeti olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Semerkant Belediye Başkanımız TDBB’de yönetim kurulu üyemiz. Her 3 ayda bir onunla toplantılar gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu, ilişkilerin gelişmesinde çok önemli bir vesile olacak. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Özbekistan Cumhurbaşkanı arasındaki muhabbet ve milletlerimiz arasındaki kardeşlik her alanda yansımalarını gösteriyor. Biz de belediyecilik adına, Türkiye’nin belediyecilik tecrübesini bölgedeki belediyelerimize aktarmak için ciddi bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. İnşallah güzel işleri birlikte yapabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

“ZİYARETİNİZ KARDEŞLİĞİMİZİ PERÇİNLEDİ”

Özbekistan ile ticaret hacminin gelişmesine Konya’nın çok büyük katkı sunacağına inandıklarını dile getiren Başkan Altay, “Şunu özellikle söylemem lazım. Tarihi eserlerin restorasyonu, korunması ve bugüne yansıtılması konusunda dünyaya örnek işler yapılmış, bizim de öğreneceklerimiz var. Ziyaretiniz bu kardeşliğimizi perçinledi. Burası sizin eviniz, her zaman bekleriz.” diye konuştu.

“TECRÜBENİZİ ÖZBEKİSTAN’DAKİ MEVKİDAŞLARINIZLA PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNARIM”

Özbekistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov da Başkan Altay’a ev sahipliği için teşekkür ederek, “Özbekistan’da sadece Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, yaptığınız çalışmalarla çok yakından tanınıyorsunuz. TDBB olarak Özbekistan’da çok değerli bir yeriniz var. Özbekistan’ın Semerkant, Buhara ve Harezm İl Valilerimiz selamlarını iletti. Siz çok tecrübeli bir insansınız ve bu tecrübenizi Özbekistan’daki mevkidaşlarınızla paylaştığınız için size şükranlarımızı sunmak istiyoruz.” dedi.

İki gündür Konya’da olduğunu belirten Özbekistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Khaydarov, “Belediye başkanı olarak neler yaptığınızı gördük. Birincisi şehriniz çok temizdi. İkincisi sanayi bölgelerine bizzat ziyarette bulunduk ve sanayi bölgelerinde yapılan işleri görünce gerçekten şok oldum. Yani demek istiyorum ki; oradaki iş adamları, sanayiciler size güvenerek orada üretim imalatı yapıyorlar. Hz. Mevlana’ya da ziyarette bulundum, çok büyük alan olmasına rağmen çok temizdi.” ifadelerini kullandı.