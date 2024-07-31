ANKARA (İGFA) - Otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik hükmü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi.

Değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere dair yönetmelik hükmü "Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu" ile uyumlu hale getirilerek bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; "Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanmaz. Ancak 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası bir kat verilmiş sayılır ve bu ceza için ayrıca tebligat yapılmaz. Bu takdirde idari para cezasından 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan indirim hükmü uygulanmaz. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumludur. Cezalı geçiş yapan gerçek kişi hüviyetindeki araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilir. Bu uygulamada araç sahibinin ölüm raporu evraka eklenir.” maddesi değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan “25 kuruş” ibaresi ise “1 TL” şeklinde değiştirildi.