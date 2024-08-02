Türkiye Hafif Araç satışları Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 17,5 azalarak 94 bin adet olurken, ay başında 89,2 bin adet olarak açıklanan tahmin de yüzde 5, 10 yıllık ortalaması olan 65,7 bin adedin ise yüzde 43 üzerinde gerçekleşti. Türkiye Otomotiv Sektörü, 2024'ün geri kalanında temkinli olmaya devam edeceklerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Borsada faaliyet gösteren Türkiye Otomotiv Sektörü'nün Temmuz ayı raporunu yayımladı.

Geçen yılki genel seçimler ve Mart ayındaki belediye seçimlerinden sonra Türkiye daha rasyonel ortodoks makro politikalara geri döndü.

Merkez Bankası politika faizlerini Şubat 2023'teki yüzde 8.5'ten Haziran 2023 sonuna kadar yüzde 15'e yükseltti. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı da hükümetin ortodoks politikaya bağlılığının altını çizdi. Merkez Bankası ayrıca faiz artışlarının kademeli olarak devam edeceği sinyalini verdi. Güçlü otomotiv talebi 2Ç23, 2Y23 ve 1Ç24'te de devam etti. Haziran 2023'den Mart 2024 arasında Merkez Bankası faiz artırımlarını hızlandırdı ve politika faizini yüzde 15'ten yüzde 50'ye yükseltti. Mevcut makro ortamda, Hazine ve Maliye Bakanı ekonomi politikalarının mevcut makro programı uygulamaya devam edeceğinin ve daha fazla sıkılaştırmanın muhtemel olduğunun altını çizmeye devam ederken, iyimser senaryoda 2024T’de güçlü talep ve krediye ulaşım sorunlarının azalması varsayımı ile Türkiye Hafif Araç satışların yıllık bazda yüzde 5.6 azalarak 1,163 bin adet seviyesinde gerçekleşeceği ön görüldü. Kötümser senaryoda ise 2024T’de arz sorunlarının devam etmesi, tüketici güvenindeki bozulma, TL üzerindeki baskının artması ve krediye erişimin zorlaşması varsayımı ile hafif araç satışlarının yüzde 22.6 azalarak 953 bin adet olarak gerçekleşmesini tahmin edildi.

Temmuz 2024’te en fazla pazar payı kazanan şirket Doğuş Otomotiv (aylık +391 baz puan artışla yüzde 17,5) olurken, aynı dönemde Renault (aylık 245 baz puan düşüşle yüzde 8,2) en fazla pazar payı kaybeden oldu.

Borsa piyasalarının takibinde yer alan Dogus Otomotiv ve Ford Otosan aylık bazda (aylık 391 baz puan artışla yüzde 17,5 ve aylık 132 baz puan artış yüzde 8,5) pazar payı kazanırken, Tofaş (aylık 22 baz puan azalışla yüzde 12,2) pazar payı kaybetmiştir. Temmuz 2024’te Dogus Otomotiv pazar payı lideriyken onu Tofas izlemiştir. Aynı dönemde Stellantis Otomotiv (Peugeot, Citroen, DS ve Opel) yüzde 15,6 pazar payı bulunmaktadır.