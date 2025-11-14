ÖSYM, 2026 yılına ait sınav takvimini yayımladı. YKS'den KPSS'ye, TUS'tan ALES'e kadar tüm merkezi sınavların tarihleri ile başvuru ve sonuç açıklama günleri duyuruldu.

ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini açıkladı.

Takvime göre yıl boyunca uygulanacak yüzlerce sınavın sınav tarihleri, başvuru aralıkları ve sonuç açıklama günleri netleşti.

Takvimde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) gibi milyonlarca adayın beklediği sınavların yanı sıra TUS, DUS, EUS, YDS, YÖKDİL, e-YDS, e-TEP ve kurum sınavları da yer aldı.

YKS HAZİRAN 2026'DA

2026-YKS kapsamında; TYT: 20 Haziran 2026, AYT: 21 Haziran 2026, YDT: 22 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

ALES ÜÇ DÖNEM UYGULANACAK

2026'da ALES üç kez gerçekleştirilecek.

Buna göre ALES/1: 10 Mayıs 2026, ALES/2: 26 Temuz 2026, ALES/3: 29 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.

YDS ve YÖKDİL tarihleri ise; YDS/1: 5 Nisan 2026, YDS/2: 22 Kasım 2026, YÖKDİL/1: 8 Mart 2026, YÖKDİL/2: 2 Ağustos 2026 tarihlerinde olacak.

Bunun yanında İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Farsça gibi dillerde 12 ayrı e-YDS, ayrıca dört dönem e-TEP uygulanacak.

TUS, DUS ve EUS Tarihleri

TUS 1. Dönem: 15 Mart 2026, TUS 2. Dönem: 23 Ağustos 2026, DUS: 1 Kasım 2026, EUS: 7 Kasım 2026

Yurt dışı denklik sınavları olan STS Tıp, STS Diş Hekimliği ve STS Eczacılık da aynı tarihlerde yapılacak.

Yılın son sınavı 19 Aralık 2026'da yapılacak e-YDS 2026/12 İngilizce olarak duyuruldu.

