Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik dev bir destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda, 15 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıtımlarında sona gelindi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, 15 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye okul çantaları ve temel kırtasiye malzemelerinden oluşan setler ulaştırıldı.

Sosyal Projeler ve Gençlik Şube Müdürü Müjde Günderen, dağıtım sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun vizyonu doğrultusunda, Eğitim Destek Paketleri kapsamındaki diğer çalışmalarımızı da yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz' dedi.

Destekten yararlanan aileler, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu hızlı ve yerinde hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu, tamamlanmak üzere olan bu anlamlı destekle ilgili yaptığı açıklamada, kentin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade ederek ,'Hiçbir öğrencimizin temel bir ihtiyaçtan mahrum kalmaması her zaman önceliğimizdir. Bu kapsamda, hızlıca başlattığımız 15 bin adet çanta ve kırtasiye seti desteği ile ailelerimizin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğümüz memnuniyet ifadeleri, attığımız adımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Biz sadece bu paketlerle kalmayacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimde başarıyı desteklemek adına yıl boyunca farklı projelerimizle öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz' diye konuştu.