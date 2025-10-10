Bunlar da ilginizi çekebilir

ÖSYM ayrıca, 2025-KPSS A Grubu Sınavına ilişkin cevap kâğıtları ve aday cevaplarını da 10 gün süreyle erişime açtığını duyurdu.

Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişime açıldı.

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelendiğini belirten ÖSYM, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandığını, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildiğini ve Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirmenin yapıldığını açıkladı.

2025-KPSS A Grubu Sınavı sonuçları açıklandı. Genel Yetenek testindeki 59. soru iptal edildi. Adaylar cevap kâğıtları, aday cevapları ve sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden ulaşabiliyor.

