Koaceli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ulusal ve uluslararası arenada kazandıkları başarılar ile ilçelerini gururlandıran kazanan Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini ziyaret etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM)öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen yarışmalarda elde ettikleri büyük başarılarla hemşehrilerini gururlandırdılar.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Yücel Koyuncu BİLSEM'i ziyaret ederek başarılı öğrenciler ile bir araya geldi. Okul Müdürü Levent Kurt, öğretmenlerin de bulunduğu ziyarette başkan Sezer, teker teker tebrik ettiği öğrencilerle sohbetinde, 'Gölcük'ün adını bilim, sanat ve teknoloji alanlarında başarıyla duyuran gençlerimizle gurur duyuyorum' dedi.

250 BİN KATILIMCI ARASINDAN ALTIN MADALYA KAZANDILAR

Yücel Koyuncu Bilsem öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalarda, birbirinden değerli çok sayıda başarı elde ettiler. SASMO (Singapore Asian Schools Math Olympiad) Matematik Olimpiyatı'nda 40 Ülke ve 250.000'den fazla katılımcı arasında Mehmet Tezer ve Çağrı Ensar Yüksel adlı öğrenciler altın madalya kazandı. 2025 Open Asia FIRST LEGO League Turnuvası'nda, ROBOGOBİ Takımı öğrencileri Abdullah Semih Gültekin, Deniz Gençtürk, Erva Sevgi Artut, Oğuzhan Bektaş, Levent Yiğit, Tamer Mirza Karataş, Zeynep Sude Çakmak, Zeynep Jansel Akay ve öğretmenleri; Serkan Turgut, Ümran Kayaoğlu, Tuba Arıkan, Mesut Obuz, Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ettiler.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA BAŞARIYA DOYMADILAR

Türkiye Zekâ Oyunları Şampiyonası'nda Asaf Atak, İsmail Kemal İvgin ve Çınar Yalçınkayalı adlı öğrenciler Türkiye 3.'sü, Gebze Matematik Olimpiyatları'nda Ahmet Mert adlı öğrenci bronz madalya, Eren Öncü ise Uluslararası Alanya Piyano Yarışması'nda birincilik elde etti. TÜBİTAK Biyoloji Bölge Şampiyonası'nda katılan Alperen Arabacı ve Damla Kahraman ise derece elde ettiler.

BAŞARILARIN ARKASINDA BÜYÜK EMEK VAR

Öğrencileri yürekten kutladığını dile getiren Başkan Sezer, 'Bu başarıların arkasında emek veren öğretmenlerimizi ve ailelerimizi de tebrik ediyor, gençlerimize gelecekte çok daha büyük başarılar diliyoruz.