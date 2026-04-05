Osmangazi Belediyesi, Bursaspor'un Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Osmangazili kadınlar ve çocukların yanı sıra 21'incisini düzenlediği Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Etkinlikleri kapsamında kardeş şehirlerden gelen yabancı konukları da tribünlerle buluşturarak yeşil beyaz coşkuyu uluslararası bir paylaşıma dönüştürdü.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başlattığı proje neticesinde uzun süredir daha önce Bursaspor maçının tribün atmosferini yaşamamış Osmangazili vatandaşları, yeşil beyaz sevda ile buluşturan Osmangazi Belediyesi, bu renkli ve coşkulu organizasyonuna uluslararası bir boyut kazandırdı.

Osmangazi Belediyesi'nin 21'incisini düzenlediği Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Etkinlikleri kapsamında Bursa'da ağırlanan kardeş kentler Moğolistan Arhangay, Bosna-Hersek Stari Grad ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Gazi Mağusa ve Mehmetçik belediyelerinden gelen yabancı konuklar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na götürülerek, Bursaspor atmosferinin coşkusu paylaşıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte tezahüratlara eşlik ederek, yeşil beyazlı takıma destek veren yabancı konuklar, Bursaspor'un attığı gollerde ise büyük bir sevinç yaşadı. Yeşil beyazlı ekibin, ligin bitimine 3 hafta kala evinde Mardin 1969 Spor'u 2-0'lık skor ile yenerek, şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attığı mücadelede tribünlere hayran kalan konuklar, kentin en büyük değerlerinden Bursaspor ile ortak bir paydada buluşmuş oldu.

BURSASPOR TRİBÜNLERİNDE TÜRKİYE - BOSNA HERSEK KARDEŞLİĞİ

Osmangazi Belediyesi'nin Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Etkinlikleri kapsamında konuğu olan Stari Grad Belediye Başkanı Irfan Čengić, maç esnasında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a, arkasında isminin yazılı olduğu Bosna Hersek milli takımının formasını hediye ederken, Başkan Aydın da, Stari Grad Belediye Başkanı Irfan Čengić'e isminin yazılı olduğu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın forması takdiminde bulundu.

Bursaspor'un şampiyonluk yolunda artık 3 haftası kaldığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Bu sene inşallah şampiyonuz, Süper Lig'e çıkmak için bir yılımız daha var. Ondan sonra Bursaspor'umuz, hak ettiği yerde, Süper Lig'de tekrar şampiyonluğa oynayacak. Büyük taraftarımıza, burayı dolduran 42 bin kişiye, kardeş belediye başkanımız Irfan Čengić'e teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullanarak, Bursaspor'a yürekten başarılar diledi.

Başkan Aydın, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacağını hatırlatarak, 'Kardeş ülkemiz Bosna Hersek de Amerika'da olacak. Hem Türkiye'mize, hem Bosna Hersek milli takımına başarılar diliyorum. Orada yüzümüzü güldürsünler.' şeklinde konuştu.

'BURSASPOR ŞAMPİYON OLACAK'

Stari Grad Belediye Başkanı Irfan Čengić de, Bursaspor'un stadının, Avrupa'nın en güzel statlarından biri olduğuna işaret ederek, yeşil beyazlı takımın bu sezon şampiyon olacağını kaydetti. Başkan Irfan Čengić, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Türkiye ve Bosna Hersek milli takımlarına da başarılar diledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a, Bursaspor coşkusunda CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları ve Osmangazi Belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.

Osmangazili Kadınlar ve Çocuklar Unutulmaz Anlar Yaşadı

Osmangazi Belediyesi, Bursaspor'un Mardin 1969 Spor'u ağırladığı müsabakada bir kez daha Osmangazililere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Kirazlı ve Kavaklı mahallelerinden çocuklar ile Osmangazi'nin muhtelif mahallelerinden gelen kadınlar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaretlerinin ardından Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na götürüldü. Hayatlarında ilk kez maç atmosferine tanıklık eden Osmangazililer, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde hafızalarından uzun süre silinmeyecek anlara tanıklık etti. Bursaspor'un golleriyle birlikte büyük sevinç yaşayan Osmangazili kadınlar ve çocuklar, karşılaşma sonunda da galibiyeti doyasıya kutladı.

Osmangazili vatandaşlarla tribünde yakından ilgilenen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, müsabaka boyunca coşkularını paylaştı. Yeşil beyazlı taraftarların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Aydın, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek, o anları ölümsüzleştirdi.

Ayla Teyzenin Dileğini Başkan Aydın Gerçekleştirdi

Osmangazi Belediyesi'nin geride bıraktığımız Ramazan ayında düzenlediği iftar programında Başkan Erkan Aydın'ın yanına gelerek Bursaspor maçına gitmek istediğini ifade eden Ayla teyze de, Osmangazi Belediyesi'nin organizasyonuyla tribünde yer aldı. Başkan Aydın ile mücadeleyi büyük bir heyecanla takip eden Ayla teyze, 'Çok teşekkür ederim Erkan beye, Bursa'mızda bir tane, çok güzel çalışıyor, söz vermişti getirmek için, getirdi beni. Uğurlu geldim.' şeklinde konuştuğu anda Bursaspor'un golü geldi. O esnada tribüni dolduran taraftarın mutluluğuna ortak olarak golün sevincini yaşayan Ayla teyze, renkli görüntüler oluşturdu.