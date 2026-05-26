Türkiye U16 Kız Millî Futbol Takımı, Podgorica'daki UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. Penaltılarda 7-5 mağlup olan millî takım, turnuvaya 1 puanla başladı.
ANKARA (İGFA) - Türkiye U16 Kız Millî Futbol Takımı, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen UEFA U16 Kızlar Gelişim Turnuvası kapsamındaki ilk maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.
Turnuvanın açılış gününde oynanan mücadelede normal süre 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Turnuva statüsü gereği doğrudan penaltı atışlarına geçilen karşılaşmada millî takım, penaltılarda rakibine 7-5 mağlup oldu.
Bu sonuçla Türkiye U16 Kız Millî Takımı, organizasyona statü gereği 1 puanla başlangıç yaptı.
Milliler turnuvadaki ikinci maçında grupta daha iyi bir sonuç elde etmek için sahaya çıkacak.