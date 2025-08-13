Osmangazi Belediyesi, düzenlediği söyleşilerle işin mutfağında yetişerek büyük başarılar elde etmiş girişimcilerle gençleri bir araya getiriyor.BURSA (İGFA) - Gençlerin başarılı bir girişimci olabilmesi için çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, gençlerle başarılı girişimcileri bir araya getiriyor. “Girişimci Kafası” sloganıyla Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlen söyleşilerde sıfırdan başlayıp işi mutfağında öğrenerek iş hayatında büyük başarılar elde etmiş girişimciler gençlere hayat hikayelerini ve başarılı bir girişimci olabilmek için nelere yapmaları gerektiğini anlatarak yol gösteriyor. “Girişimci Kafası” buluşmaların yeni konuğu ise BEMİS Teknik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Güneş, oldu. Başarılı girişimci sıfırdan başlayarak büyük bir girişimci olmasının hikayesini ve tecrübelerini gençlerle paylaşırken gençlerde merak ettiği soruları sorma imkanı buldu.

İMKANSIZLARI EN KÖTÜ OLANIN EN ŞANSLI OLDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIM

Cesaretlendirmek adına gençlerle bir arada olduğunu belirten BEMİS Teknik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Güneş, “Gençlere tavsiyem bilgiye ulaşmak günümüzde çok kolay bizden çok daha iyi duayenlerin hayat hikayelerini dinlemek mümkün biz burada farklı bir şey yaparak daha çok gençlerin bize kendi kafalarını meşgul eden soruları sormasını, interaktif bir şekilde bir söyleşi yaparak onları cesaretlendirmek amacıyla gençlerle bir aradayım. Tamamen egosal yaklaşımdan uzak bu adam yapmış bizde yaparız diyebilecekleri bunu hissettirebileceğim bir söyleşi yaptım. Bugün burada gençlere imkansızları en kötü olanın en şanslı olduğunu anlatmaya çalıştım” dedi.

Girişimcilik söyleşilerine katılan gençler ise kendilerine bu olanakları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.