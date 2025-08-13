AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Niksar’da OSB genişlemesi, doğalgaz, TOKİ, cezaevi yatırımı ve ulaşım projeleri için destek sözü verdi.Nurhan İçmez - Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Mustafa Arslan, Niksar’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Niksar Kaymakamı Kadir Perçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Arslan, ilçenin kalkınması için önemli projelere destek vereceklerini vurguladı.

Ziyarette, sanayi, konut, turizm ve ulaşım alanlarında hayata geçirilecek yatırımlar masaya yatırıldı.

OSB Genişlemesi ve Doğalgaz Çalışmaları Hızlanacak

Milletvekili Arslan, Niksar Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi sürecinin hızlandırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Niksar’ın sanayide daha güçlü bir konuma gelmesi için OSB genişlemesi öncelikli hedefimizdir. Doğalgaz konusunda da bakanlık düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor.”



TOKİ ile Hem Ev Sahipliği Hem Kira Dengesi

Arslan, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında arsa temini çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, yeni konutların hem vatandaşın ev sahibi olmasına hem de kira fiyatlarında dengelenmeye katkı sağlayacağını dile getirdi.

897 Milyon TL’lik Niksar Cezaevi Yatırımı

Görüşmede, 897 milyon TL değerindeki Niksar Cezaevi projesi de gündeme geldi. Arslan, bu dev yatırımın bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını vurgulayarak, projenin istihdam yaratacağını ve ilçeye ekonomik hareketlilik getireceğini söyledi.

Tarihi Mirası Turizme Kazandıracak Müze Projesi

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi ise ilçeye bir arkeoloji ve etnografya müzesi kazandırılması gerektiğini belirterek,

“Niksar’ın tarihi mirasını yaşatmak ve turizme kazandırmak için bu müze çok önemli.”

dedi.

Ayrıca ilçedeki 11 sokakta sağlıklaştırma ve tarihi konak restorasyonu çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı.

Ulaşımda İki Kritik Adım

Milletvekili Arslan, Cuma günü Karayolları Genel Müdürü ile Tokat-Niksar yolunda incelemelerde bulunacaklarını açıkladı. Ayrıca Niksar-Akkuş yolunun bu yıl içinde ihaleye çıkarılacağını müjdeledi.

Niksar İçin Yatırım Atağı

Mustafa Arslan’ın Niksar’daki açıklamaları, ilçenin önümüzdeki dönemde sanayiden turizme, konuttan ulaşıma kadar birçok alanda ciddi bir yatırım sürecine gireceğinin sinyallerini verdi.