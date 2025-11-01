Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yıldızlar Kupası Futbol Turnuvası' düzenleyen Osmangazi Belediyesi, genç sporcuları bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in ışığını sporla birleştirdi. Altınova Spor Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvada 2015 ile 2016 doğumlu sporculardan oluşan 20 takım, centilmenlik ve dostluk içinde mücadele etti. Cumhuriyet coşkusunu sahaya taşıyan toplam 400 genç sporcu, izleyenlere keyifli ve çekişmeli maçlar izlettirdi.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın 2015 doğumlular kategorinde Bursaspor birincilik, Millet Göçmen Spor Kulübü ikincilik, Elmasbahçeler Spor Kulübü üçüncülük, Küçükbalıklı Başak Spor Kulübü dördüncülük kürsüsüne çıkarken, 2016 doğumlular kategorisinde Bursaspor birincilik, Gemlik Altınayak Spor Kulübü ikincilik, Küçükbalıklı Başak Spor Kulübü üçüncük ve Altınova Spor Kulübü dördüncülük başarısı elde etti.

Turnuvada genç yeteneklerin heyecanına ortak olan Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yıldızlar Kupası Futbol Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerimiz ve çocuklarımız, sahada sergiledikleri inanılmaz mücadele, azim, centilmenlik ile bizlere gurur dolu anlar yaşattı.Onların enerjisi, Cumhuriyetimizin gücünü ve geleceğimizin umut dolu yüzünü bir kez daha hatırlattı. Katılan herkesi yürekten kutluyorum. Tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum' dedi.

Müsabaka sonunda sporculara kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan'ın yanı sıra Bursaspor Alt Yapı Genel Koordinatörü Mesut Ünal, Bursaspor Basketbol İdari Menajeri Erkan Sağlık, Bursaspor Alt Yapı Scout Antrenörü Yılmaz Burul, Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar ile Kemerçeşme Mahalle Muhtarı Sedat Topaloğlu takdim etti.

Büyük mutluluk yaşayan genç sporcular ve aileleri ise kendilerini böylesine anlamlı bir organizasyonda buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.