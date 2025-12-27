Müziği ve sosyal etkileşimi bir araya getiren yerli teknoloji girişimi makromusic tarafından 2025 yılında en çok dinlenen şarkılar listesi belirlendi. Birinci sırada Ezhel'in Küvet, ikinci Adamlar'ın Sarılırım Birine, üçüncü sırada ise Murat Dalkılıç'ın Derine şarkıları en çok dinlenen şarkılar oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Müziği ve sosyal etkileşimi bir araya getiren yerli teknoloji girişimi makromusic, merakla beklenen 2025 yılı özet verilerini açıkladı. Yıl boyunca milyonlarca genci aynı şarkılarda buluşturan uygulama hem uygulama indirilme oranları hem de kullanıcı etkileşimiyle rekor tazeledi.

2025 yılı boyunca Türkiye'nin müzik zevkini ve sosyalleşme alışkanlıklarını mercek altına alan verilere göre; makromusic uygulaması bu yıl 2.6 milyon kez indirildi.

Ancak asıl çarpıcı tablo etkileşim sayılarında ortaya çıktı. Kullanıcılar, müzik zevkleri uyuşan kişilerle tam 725.5 milyon kez eşleşti. Bu eşleşmeler sadece bir 'tık' olarak kalmadı ve 766.4 milyon adet mesajlaşmaya dönüştü. Bu devasa mesaj trafiği, uygulamanın sadece müzik aracılığıyla bir araya gelmek isteyen dinleyicilerin platformu değil, yaşayan ve konuşan dev bir topluluk olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kullanıcılar hem müzik zevklerine uyan insanlarla tanıştı hem de ilişkilerini ilerletti.

2025'e Damga Vuran Şarkılar: Zirve 'Küvet' ile Ezhel'in

Platformdaki eşleşmelerin ve dinlemelerin merkezinde yer alan, 2025'in en çok dinlenen 10 şarkısı da belli oldu. Rap'ten Rock'a, Pop'tan Alternatif müziğe uzanan listede Ezhel, Adamlar ve Murat Dalkılıç ilk üç sırayı paylaştı.

İşte Makromusic verilerine göre 2025'te en çok dinlenen 10 şarkı:

1. Ezhel - Küvet

2. Adamlar - Sarılırım Birine

3. Murat Dalkılıç - Derine

4. Şebnem Ferah - Mayın Tarlası

5. BLOK3 - Keşke

6. Ati242, Batuflex - KHRBR

7. BLOK3 - sevmeyi denemedin

8. Şebnem Ferah - Bu Aşk Fazla Sana

9. Dedublüman - Sana Güvenmiyorum

10. Teoman - İki Yabancı

SANATÇILARIN İLGİSİ YOĞUN

makromusic, bu yıl 15 milyon dolarlık değerleme ile yatırım alarak yüzde 100'e yakın büyüme sağladı. Uygulamanın 'makromusic for Artists' tarafında ise 3 yılda sisteme kaydolan sanatçı sayısı kadar 2025'te sanatçı katılım sağladı. Toplamda bu sayı 35 bin'i geçti.