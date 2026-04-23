Osmangazi Belediyesi'nin kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden özel gösterilerle coşkuyla kutladı. Bayram için hazırlanan özel gösterilerde sahne alan çocuklar, sergiledikleri danslar, şiirler ve çeşitli performanslarla izleyenlerden büyük alkış aldı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ilçede yaşayan tüm çocukların eşit şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla hizmete açtığı kreşlerde öğrenim gören minikler, 23 Nisan coşkusunu hazırladıkları renkli gösterilerle sahneye taşıdı. Candan Genceroğlu, Ayça Azak, Zübeyde Ana ile Minik Kalpler Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayram için aylar öncesinden hazırlık yaptı.

Öğretmenleri eşliğinde sahneye çıkan öğrenciler, hazırladıkları renkli danslar, şiirler ve gösterilerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ailelerin ve davetlilerin büyük ilgi gösterdiği programda, çocukların sahnedeki heyecanı ise ortama neşe kattı.

'Çocukların Neşe ve Mutluluklarına Ortak Olduk'

Çocukların mutluluğuna ortak olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, 'Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim gören çocukların hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine katıldık. Minikler, birbirinden güzel performanslarıyla bayramlarını büyük bir coşkuyla kutladı. Biz de onların bu neşe ve mutluluğuna ortak olduk. Osmangazi Belediyesi olarak çocukların eğitimine büyük önem veriyoruz. Belediye Başkanımız Erkan Aydın, Osmangazi'yi kreşlerle donatmak için gece gündüz çalışıyor. Burada bulunmaktan ve bu güzel gösterileri izlemekten büyük mutluluk duydum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum' şeklinde konuştu.