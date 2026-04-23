Adıyaman Belediyesi, son iki yılda hurdaya ayrılan 14 bin çöp konteynerini kendi tamir atölyesinde bakım ve onarımdan geçirerek yeniden kullanıma kazandırdı. Yürütülen çalışma sayesinde kullanım dışı kalan malzemeler yeniden değerlendirilirken, belediye bütçesinde de önemli ölçüde tasarruf sağlandı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tamir atölyesinde son iki yılda yürütülen çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamladığı gerekçesiyle hurdaya ayrılan 14 bin çöp konteyneri bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden hizmete kazandırıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin tasarruf anlayışı doğrultusunda sürdürülen bu uygulama, belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanma anlayışının somut örneklerinden biri oldu.

Belediyeye ait saha amirliğinde bulunan tamir atölyesinde hurda durumdaki konteynerler detaylı bir onarım sürecinden geçiriliyor. Kullanılamaz haldeki konteynerler tek tek inceleniyor, gerekli teknik müdahaleler planlı şekilde uygulanıyor.

HURDA MALZEME YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Onarım sürecinde konteynerlerin sac değişimleri yapılıyor, tekerlekleri ve tutma kolları yenileniyor. Ardından boya işlemi uygulanan konteynerlere belediye logosu basılarak yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Boyama işleminin tamamlanmasının ardından konteynerler dezenfekte edilerek hijyenik hale getiriliyor. Son aşamada ise ihtiyaç duyulan mahallelere dağıtılarak yeniden hizmete sunuluyor.

BÜTÇEDE TASARRUF

Yürütülen bu çalışmalarla yalnızca hurda durumundaki malzemeler yeniden kente kazandırılmıyor, aynı zamanda kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması da sağlanıyor. Yeni konteyner alımı yerine mevcut malzemenin onarılarak yeniden değerlendirilmesi, belediye bütçesinde önemli bir tasarruf oluşturuyor.

Adıyaman Belediyesinin bu uygulaması, israfın önlenmesi, geri dönüşüm anlayışının güçlendirilmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanması açısından dikkat çeken bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye imkânlarını en doğru ve en verimli şekilde değerlendirmeye büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Tutdere, 'Belediyemizin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bu çalışmalar sayesinde hem israfın önüne geçiyor hem de ciddi bir maliyet avantajı sağlıyoruz. Hurda durumdaki konteynerleri onarıp yeniden kullanıma sunarak vatandaşlarımıza daha temiz ve düzenli bir şehir sunma hedefimize katkı sağlıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artırmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.