Sosyal belediyecilik anlayışını merkezine alan Osmangazi Belediyesi'nin bünyesindeki Alzheimer Gündüz Bakım Evi (ALBAM), üçüncü yılını üyelerin renkli ve özel etkinlikleriyle kutladı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) çatısı altında hizmet veren ve üçüncü yılını geride bırakan Alzheimer Gündüz Bakım Evi için özel bir etkinlik düzenledi. BAREM'de yer alan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen üçüncü yıl kutlaması, üyelerin yeteneklerini sergilediği renkli görüntülere sahne oldu. 'Dolu Dolu 3 Yıl' temasıyla işlenen ve buradaki emekleri yansıtan sunum ile başlayan programda üyelerin oluşturduğu koro, Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Performanslarıyla göz dolduran ALBAM üyeleri, akabinde kendilerinin gençlik ve günümüz hallerini yansıtan gösterim ile duygu dolu anlar yaşadı. Program kapsamında, hemşire Cansu Önol da Alzheimer hastalığına yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

'Üyelerimizin Sosyalleşmesi Çok Önemli'

Etkinliğe katılan Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, üyelerin coşkusuna ortak oldu. Alzheimer hastalığı ile ilgili olarak amaçlarının farkındalık yaratmak olduğuna değinen Başkan Yardımcısı Yıldızhan, konuşmasında şunları kaydetti;

'Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yok maalesef ancak bu hastalığın gidişatıyla ilgili olarak kendi aramızda farkındalık yaratıp, hastalığın gecikmesi yönünde elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Buraya gelen üyelerimizin sosyalleşmesi çok önemli. Evde yalnız başına kalan üyelerimizdeki sıkıntılar, buraya geldiklerinde kendi içerilerindeki kaynaşma ile, sosyalleşme ile birlikte azalıyor.'

Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, ALBAM üyelerinin yaptığı eserleri de yakından inceledi. ALBAM üyelerinin aileleri tarafından desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi yetkililerine çiçek takdiminde bulunuldu. ALBAM çalışanlarının da mesajlarıyla zenginleşen kutlamalar, üçüncü yıla özel olarak hazırlanan pastanın kesimiyle sona erdi.