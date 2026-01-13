Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Eyüp Kılıçarslan ile ilçe sakinlerinden Nurlu Yıldız'ın cenaze merasimlerine katılarak ailelerin acılarına ortak oldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Osmaneli'de düzenlenen cenaze törenlerinde merhum gazi Eyüp Kılıçarslan ve merhume Nurlu Yıldız için dualar edilirken, Vali Sözer tören boyunca ailelerle yakından ilgilendi.

Vali Sözer, hem Kıbrıs Gazisi Kılıçarslan'ın ailesine hem de Nurlu Yıldız'ın yakınlarına taziye dileklerini ileterek başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Vali Sözer, Kıbrıs Gazisi Eyüp Kılıçarslan'a Allah'tan rahmet dilerken, ailesine ve sevenlerine sabır diledi. Nurlu Yıldız'ın vefatından dolayı da derin üzüntü duyduğunu ifade eden Vali Sözer, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze merasimlerine protokol üyeleri, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş da katılarak ailelerin acısını paylaştı.