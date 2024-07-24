Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo takımından Osman Yıldırım, Avrupa Judo Birliği tarafından ilk kez düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası’nda gümüş madalya kazandı. Organizasyona, 6 ülkeden 156 sporcu katıldı.MANİSA (İGFA) - Avrupa Judo Birliği tarafından ilk kez düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası, 20-21 Temmuz tarihlerinde 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla Türkiye’de gerçekleştirildi. Kocaeli’nin ev sahipliği yaptığı organizasyona, Manisa BBSK Judo takımından Osman Yıldırım da katıldı. Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda 50 kilogramda mücadele eden Osman Yıldırım, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kaynak: igf